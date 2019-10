La Juventus è a caccia del terzino destro per la prossima stagione. Non convincono le condizioni di Danilo, De Sciglio e neppure l’adattamento, fin qui positivo, di Cuadrado. Ecco perché i bianconeri stanno analizzando una rosa ampia di calciatori in quel ruolo. A gennaio, come dichiarato da Paratici, non bisogna attendersi nuovi innesti ma per la prossima estate qualcosa si muoverà.

