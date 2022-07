Juventus, cambia l’attacco: tre nomi da far venire il mal di testa ad Allegri

La Juventus cambia il suo attacco . Nessun addio dei punti fermi Vlahovic e Chiesa, ma qualche novità ci sarà inevitabilmente. Perso Dybala, e non riscattato Morata, Allegri si trova a fare i conti con un reparto che necessita, per forza di cose, di forze fresche.

Si parla di Zaniolo dalla Roma che potrebbe ricoprire più ruoli tra centrocampo e attacco. Per lui servirà un'offerta intorno ai 50 milioni e con il club giallorosso si discute della formula giusta per chiudere.

Ma poi occorrerà, per forza di cose, anche un vice Vlahovic o uno che possa giocare al suo fianco in caso di necessità. In tal ottica possibile un Morata-ter o, in alternativa, l'arrivo di Marko Arnautovic, protagonista di una ottima stagione col Bologna. Staremo a vedere chi arriverà, ma sono tutti nomi che Allegri dovrà valutare.