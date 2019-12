Juventus, c’è il botto di mercato: affondo per l’attaccante già a gennaio

La Juventus perde la sua prima gara in campionato. Il ko dell’Olimpico per 3-1 è la prima caduta degli uomini di Sarri in Serie A in questa annata. Una sconfitta che va affrontata e analizzata e che potrebbe vedere dei risvolti anche sul mercato.

Infatti, già a gennaio, potrebbero esserci novità. Soprattutto sul fronte attaccanti. Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus sembra voler fare sul serio per Erling Braut Haaland, stellina del Salisburgo e vero protagonista di questa stagione in campionato e in Champions League. La Vecchia Signora avrebbe pronta anche un’offerta per il calciatore: contratto da tre milioni a stagione più eventuali bonus. Non solo. Per acquistarlo dal club austriaco potrebbe bastare una cifra ben più bassa rispetto alle attese: si parla di 30 milioni di euro. A gennaio la Juventus potrebbe fare la sua mossa e aggiudicarsi uno dei talenti più in evidenza della stagione.