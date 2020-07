Juventus, c’è l’accordo con Milik. Il Napoli prende posizione

In casa Juventus è già arrivato il momento di trarre un primo bilancio della stagione, analizzando la situazione e valutando gli eventuali esuberi. In attacco potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione, con tante cessioni e vari volti nuovi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il grande obiettivo della Vecchia Signora sarebbe il polacco Arkadiusz Milik. L’attaccante è vicino a lasciare il Napoli, in cui non è titolare inamovibile. Così la cessione alla Juventus non sembra un’utopia.

POSIZIONE

Il Napoli, però, ha un suo piano. Gli azzurri vorrebbero cedere Milik solamente alle loro condizioni. Si parla di una base di 50 milioni di euro. la Juventus avrebbe tentato di inserire alcune contropartite tecniche per abbassare le pretese. L’ultima idea sarebbe stato Federico Bernardeschi, ma l’affare si troverebbe in stand by a causa dei diritti di immagine dell’esterno che non si allineerebbero con le richieste degli azzurri.