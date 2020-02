Juventus, c’è l’affondo per il colpo in attacco per la prossima stagione

La Juventus programma il futuro e potrebbe riaccogliere a Torino Riccardo Orsolini. Dopo aver chiuso per Dejan Kulusevski, la Vecchia Signora pensa anche ad un altro rinforzo per il reparto avanzato in vista della prossima stagione.

L’idea, secondo calciomercato.it, è quella di riprendersi il talento attualmente in forza al Bologna. Orsolini si sta dimostrando tra i più costanti in quanto a rendimento con la maglia rossoblù e nei prossimi mesi potrebbe essere richiamato alla base. Il giocatore, infatti, è stato riscattato nei mesi scorsi per 15 milioni di euro dal Bologna, ma con un accordo verbale con la Juventus per una possibile ricompra daparte dei bianconeri sulla base di 22,5 milioni per questa estate o circa 30 per quella 2021.