Juventus, c’è l’offerta per il bomber dell’Atalanta: sul piatto 30 milioni e un giocatore

La mossa che non ti aspetti arriva dalla Juventus. L’attaccante del futuro potrebbe essere Duvan Zapata dell’Atalanta. Sembra essere sicuro di questo il Corriere dello Sport che dedica addirittura la sua prima pagina domenicale all’affare che vedrebbe coinvolte le due squadre italiane.

Juventus: 30 milioni e un giocatore per Zapata

“Juve, è Zapata!”. Questo il titolo scelto dal noto quotidiano per quella che potrebbe essere una vera bomba di mercato. 30 milioni più Mattia Perin sul piatto e ora si aspetta la risposta della Dea. Una cifra interessante per il centravanti colombiano e una contropartita tecnica che potrebbe fare al caso della Dea, che da settimane pensava alla cessione di Gollini per ricavare un’altra bella somma di denaro. Paratici avrebbe fatto la mossa chiudendo i discorsi per gli altri calciatori offensivi accostati di recente alla Juventus (vedasi i vari Pinamonti e Milik).

Zapata è il perno dell’attacco atalantino ma davanti ad un’offerta importante, chissà che la dirigenza di Bergamo non possa anche cedere…

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DEL CALCIATORE