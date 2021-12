Juventus, c’è un ostacolo per avere Milik

Dopo le voci su un possibile addio di Morata, per la Juve c'è l'ipotesi Milik.

Torna in auge il nome di Arkadiusz Milik per l’attacco della Juventus, dopo le numerose voci di un possibile addio di Alvaro Morata, destinazione Barcellona. In caso di cessione dell’attaccante spagnolo, i bianconeri avrebbero bisogno di un suo sostituto e il polacco potrebbe essere uno dei candidati numeri uno per i torinesi. Il Marsiglia, dopo nemmeno un anno dall’acquisto di Milik dal Napoli potrebbe cederlo per circa 15 milioni di euro. Il club francese non accetta la formula del prestito ma solo a titolo definitivo. Agnelli in questo momento però, avrebbe la possibilità di prendere giocatori solo in prestito e la trattativa potrebbe sfumare.