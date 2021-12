Juventus, c’è una nuova pista per l’attacco: il colpo di mercato di gennaio

Si valutano tanti nomi: non solo Vlahovic e Icardi. Spunta un'altra idea...

Ancora pochi giorni al fatidico inizio del calciomercato invernale ma le squadre sono già a lavoro per trovare soluzioni per dare un guizzo in più alla propria rosa per la seconda parte di stagione. Anche la Juventus è molto attiva, specie nel reparto avanzato dove sono diversi i nomi accostati ai bianconeri.

Si parla di Vlahovic, ma soprattutto di Icardi. Ma il bomber nuovo potrebbe essere un altro. Infatti, se il terzo indiziato pare essere Scamacca, esiste anche un'ulteriore alternativa. Si tratta di Luis Muriel che non pare essere felice all'Atalanta dove non sta avendo lo spazio desiderato. In eterno ballottaggio con Zapata, e visto anche il prossimo arrivo di Boga, il colombiano starebbe pensando a cambiare squadrea. In tal senso, l'attaccante farebbe comodo a tanti club, con la Vecchia Signora che potrebbe farci un pensierino. Muriel ha il contratto in scadenza a giugno del 2023 e il club di Percassi non tratterebbe per meno di 30 milioni che la Juventus ritiene evidentemente troppi. Da capire solo se ci siano le basi per una trattativa magari inserendo qualche giocatore nell’operazione e rendere tutto più attuabile.