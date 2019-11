Juventus, che affari col Psg: possibile scambio a gennaio

La Juventus e il Paris Saint-Germain potrebbero presto entrare in trattativa per due calciatori. Non è certo un segreto che il club francese sia da tempo molto attento a Mattia De Sciglio. Il terzino bianconero piace ai campioni della Ligue 1 che vorrebbero portarlo in Francia già a gennaio.

La Juventus non vorrebbe privarsi troppo facilmente dell’italiano che, viste anche le condizioni fisiche di Danilo, si ritroverebbe scoperta sulla corsia destra. Ecco perchè, secondo i recenti rumors, le due società starebbero pensando ad uno scambio. De Sciglio in Francia e Thomas Meunier a Torino. Il belga non dispiace alla Vecchia Signora e potrebbe rientrare nell’affare, oltre all’offerta cash da 10 milioni che il Psg presenterebbe per l’italiano. In alternativa, Leonardo sarebbe disposto ad inserire, al posto di Meunier, anche Layvin Kurzawa, che ormai non rappresenta più un giocatore chiave della squadra.