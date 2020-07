Juventus, che botto: 50 milioni e un giocatore per il nuovo attaccante

La Juventus ha mancato il primo match point scudetto con la sconfitta di ieri sul campo dell’Udinese. Nonostante tutto, però, per la squadra di Sarri basterà ottenere i tre punti domenica contro la Sampdoria per conquistare il nono tricolore consecutivo.

Un successo che non distrae comunque la società da quelli che sono i piani per il futuro. In ottica mercato, infatti, la dirigenza, nelle vesti di Fabio Paratici, sta lavorando per rimpiazzare Gonzalo Higuain. Tanti i nomi, ma uno in partticolare sembra farsi largo: Raul Jimenez del Wolverhamtpon.

Juventus: 50 milioni e un giocatore per Jimenez

Nonostante tra i nomi più in auge resti quello di Arek Milik del Napoli, gli ottimi rapporti con il super agente Jorge Mendes, consulente di mercato proprio del Wolverhampton, potrebbero portare a grosse novità in ottica Raul Jimenez. Stando al portale Todofichajes.com, la Juventus potrebbe accelerare e passare subito all’azione in maniera concreta mettendo sul piatto un’offerta importante da 50 milioni di euro più il cartellino di Federico Bernardeschi. Sarebbe questa la formula scelta dalla dirigenza bianconera per strappare il sì del club inglese. Un’offerta complessiva del valore di circa 80 milioni di euro.

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN CALCIATORE