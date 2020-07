Juventus, che colpo: Cristiano Ronaldo aiuta Paratici e porta un nuovo attaccante

La Juventus lavora su più fronti per l’attacco. L’ultimo obiettivo dei bianconeri potrebbe essere inatteso e a portarlo sarebbe la combinazione di vari fattori: dal lavoro di Fabio Paratici al duo… Mendes-Cristiano Ronaldo.

Juventus: ecco il colpo per l’attacco

Non sarebbe certo la prima volta che il procuratore di un giocatore già presente in una rosa provi a portare un altro suo assistito in squadra. Ecco perché non appare così lontano dalla verità quanto potrebbe avvenire tra la Juventus e Raul Jimenez. Sono diversi i profili seguiti da Fabio Paratici per raccogliere l’eredità di Higuain e tra questi ci sarebbe proprio il messicano del Wolverhampton. Stando a quanto riferisce Tuttosport, la dirigenza bianconera si starebbe muovendo con maggiore insistenza per l’attaccante: prima c’era stato un tentativo con l’inserimento di alcune contropartite tecniche come Rugani o Ramsey, adesso si è passati “ai mezzi pesanti” ovvero affidandosi ai rapporti con Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo e consulente sul mercato del sodalizio inglese. Grazie al super agente la Juventus spera di avere una canale privilegiato per Jimenez. Il 29enne nazionale messicano potrebbe essere il partner giusto per Cristiano Ronaldo.

