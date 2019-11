Juventus sempre molto attiva sul mercato. I bianconeri, in queste ore, avrebbero messo gli occhi in casa Roma, puntando il mirino su Alessandro Florenzi. Il giocatore è infatti finito ai margini del progetto giallorosso, con uno spazio che si è fatto sempre più ridotto. Ecco così che la dirigenza bianconera avrebbe pensato di portarlo a Torino, dove rappresenterebbe una valida alternativa sia sulle corsie esterne sia in mezzo al campo per il tecnico Maurizio Sarri.