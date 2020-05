Juventus, Chiesa nel mirino: pronta l’offerta alla Fiorentina

Si accendono le trattative del calciomercato. La Juventus si guarda intorno, ma non perde di vista un vecchio pallino come Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina è considerato particolarmente adatto al tipo di gioco di Maurizio Sarri. Tuttavia bisogna prima convincere il club viola a cedere il proprio gioiello a un prezzo vantaggioso. La Vecchia Signora, infatti, non intende sborsare grosse somme, a maggior ragione dopo la grave crisi derivante dall’emergenza Coronavirus. Si valuta l’inserimento di alcune contropartite tecniche. Secondo il Corriere di Torino, la Juve avrebbe pensato di proporre alla Fiorentina Daniele Rugani, Cristian Romero e Rolando Mandragora. Profili interessanti che potrebbero fare al caso dei toscani.