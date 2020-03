Juventus, clamorosa indiscrezione dalla Spagna: retroscena di mercato e arrivo del top player a centrocampo

Juventus e Barcellona, ci risiamo. Si riaccende l’asse di calciomercato tra le due squadre. Dopo i tanti rumors della scorsa estate, ecco che potrebbero esserci nuovi intrecci tra bianconeri e blaugrana: il grande nome è quello di Ivan Rakitic.

Nei mesi scorsi il croato è sembrato vicinissimo all’approdo in bianconero con il nome di Federico Bernardeschi in direzione opposta. Adesso, però, le voci riportate da TV3 metterebbero sul piatto un altro calciatore. Il retroscena che arriva dalla Spagna vede Douglas Costa coinvolto. Il brasiliano era uno dei nomi inseriti nell’ambito dell’operazione tra Juventus e Barcellona. Trattativa, poi, non andata a buon fine. In ogni caso la Vecchia Signora non starebbe mollando l’idea di arrivare a Rakitic anche se per strapparlo ai blaugrana potrebbero servire cifre superiori ai 30 milioni di euro.