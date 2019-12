Juventus, clamoroso: fissato il prezzo per la cessione di Cristiano Ronaldo

Momento tutt’altro che positivo per la Juventus di Maurizio Sarri. Dopo aver pareggiato per 2-2 di fronte al proprio pubblico con il Sassuolo, i bianconeri sono stati sconfitti per 3-1 dalla Lazio. Un ko che costringe la Vecchia Signora a rimanere alle spalle dell’Inter di Antonio Conte, che guida la classifica con i suoi 38 punti, due in più dei bianconeri. Una situazione alla quale, secondo quanto raccolto da Don Balon, si aggiungerebbe un’insoddisfazione di Cristiano Ronaldo, che starebbe meditando di lasciare il club nella prossima estate. Il portoghese sarebbe disposto ad ascoltare le offerte di Paris Saint-Germain e Manchester United, con la Juventus che avrebbe già fissato il prezzo del suo cartellino: 140 milioni di euro.