Juventus, clamoroso: Icardi più vicino ma il Psg pretende un big…

Potrebbe essere una delle operazioni più importanti della prossima finestra di calciomercato. La Juventus e il Paris Saint-Germain parlano del futuro di due giocatori: Mauro Icardi e Miralem Pjanic. Non è un segreto che la Vecchia Signora sia a caccia di un bomber giovane e di sicuro affidamento. Lo stesso discorso per quanto riguarda i parigini, da sempre con un debole per il centrocampista bosniaco.

Ecco perché, secondo Tuttosport, oltre al possibile affare tra De Sciglio e Kurzawa, i due club potrebbero parlare proprio di Icardi e Pjanic. I francesi dovrebbero riscattare l’attaccante, ancora di proprietà dell’Inter, e allo stesso tempo vorrebbero puntare al centrocampista, il cui prezzo, secondo le loro valutazioni, sarebbe sceso vertiginosamente vista l’annata opaca. La possibilità dei dialoghi per i due sono molto avanzate e la prossima estate potrebbe essere decisiva per compiere il clamoroso affare.