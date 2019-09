Juventus, clamoroso: il Barcellona vuole De Ligt

E’ stato il colpo di mercato dell’estate della Juventus, Matthijs de Ligt. Il difensore è stato prelevato dall’Ajax per ben 85 milioni di euro, ma in questo segmento iniziale di stagione le sue prestazioni non hanno convinto appieno. L’olandese continua però a vantare numerosi estimatori e, secondo quanto trapela dalla stampa spagnola, nel 2020 potrebbero aprirsi nuovi, clamorosi scenari di mercato.

BARCELLONA – Il Barcellona, che già nei mesi scorsi si era interessato a De Ligt, sarebbe infatti pronto a tornare all’attacco già nella prossima estate, tanto da aver già sondato il terreno con Mino Raiola per capire quali siano i margini di riuscita dell’operazione.