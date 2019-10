Juventus, clamoroso ritorno di fiamma per Pogba: la proposta al Manchester United

Potrebbe esserci ancora una possibilità di rivedere Paul Pogba vestire la maglia della Juventus. Il francese è in rotta col club inglese e potrebbe dire addio nelle prossime finestre di mercato.

Il principale concorrente della Vecchia Signora per il Polpo, il Real Madrid, pare essersi tirato fuori dalla corsa al campione del mondo, lasciando strada spianata ai bianconeri. I Red Devils stanno provando in tutti i modi a trattenere Pogba a Manchester ma il centrocampista non ne vuole sapere e il risultati sul campo non fanno altro che peggiorare la situazione.

PROPOSTA – Ecco perché nelle prossime finestre del calciomercato, forse anche già a gennaio, la Juventus si farà sotto. Come scrive Tuttosport, l’idea dei bianconeri è quella di proporre agli inglesi un mega affare che vedrà coinvolti anche Mario Mandzukic ed Emre Can. Il Manchester United è alla ricerca di rinforzi in diversi reparti e l’esperienza del bomber croato e quella del centrocampista tedesco possono tornare utili da qui alla fine della stagione. Pogba alla Juventus si riaccende e si appresta a regalare nuovi colpi di scena.