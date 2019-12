Juventus, clamoroso scambio col Barcellona: la pazza idea di Paratici

Potrebbe essere una trattativa davvero bollente quella tra Juventus e Barcellona. Sul piatto Emre Can e Ivan Rakitic, entrambi ai margini delle rispettive squadre. La Vecchia Signora non ha mai nascosto l’interesse per il croato. Allo stesso tempo, il tedesco dei bianconeri ha sempre detto di voler trovare continuità, cosa che a Torino, fino ad oggi, non gli è riuscita.

Ecco perché Fabio Paratici, dopo i numerosi contatti estivi per imbastire uno scambio tra Ivan Rakitic ed Emre Can, avrebbe ripreso i contatti per parlare e per cercare nuove rotte per il mercato di gennaio. Fino ad ora nessun passo in un senso o in un altro, ma solo, come scrive La Gazzetta dello Sport, un diplomatico rinvio. Vedremo se nelle prossime ore ci sarà la svolta.