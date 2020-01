Juventus, clamoroso scambio di mercato con il Barcellona

Dopo essersi assicurata per la prossima stagione le prestazioni di Dejan Kulusevski, la Juventus sta lavorando in sede di mercato ad un clamoroso scambio. Secondo quanto raccolto da AS, i bianconeri starebbero parlando con il Barcellona per portare Ivan Rakitic a Torino in cambio di Federico Bernardeschi. Una trattativa condotta fin qui sottotraccia e che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, per la soddisfazione di entrambi i club.

DYBALA, IL RETROSCENA: AVEVA PREPARATO FILMATO DI ADDIO ALLA JUVENTUS…