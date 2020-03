Juventus, colpo di Paratici: bruciata la concorrenza delle big europee per un giovane talento

Juventus vicina ad un grande colpo di mercato in prospettiva. I bianconeri sarebbero infatti pronti a stringere i tempi per Ferran Torres, attaccante classe 2000 attualmente in forza al Valencia che andrà in scadenza di contratto nel 2021. Il ds Fabio Paratici sarebbe pronto a presentare un’offerta in estate al club spagnolo, che potrebbe accettare per evitare di perdere il giocatore a parametro zero. Una mossa che permetterebbe al club di Andrea Agnelli di bruciare la fitta concorrenza sul giovane, seguito da numerose big europee.