Juventus, colpo sensazionale a gennaio per la Champions

Sarri aspetta il colpo di mercato a gennaio per far decollare in Champions League la sua Juventus. Ecco perchè sono stati avviati i motori con Paratici e Nedved pronti al colpo dell’inverno. L’obiettivo numero uno è Haaland, attaccante norvegese classe 2000 capocannoniere della Champions League con 7 gol segnati nelle prime quattro partite della fase a gironi, senza dimenticare le 12 reti realizzate nel campionato austriaco. Il Napoli ne sa qualcosa. Il Salisburgo lo valuta già quasi 100 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport, nei giorni scorsi i dirigenti del club bianconero hanno incontrato il suo agente Mino Raiola. Il quale in precedenza ne aveva parlato anche col Napoli. La Juve si è inserita facendo leva sui rapporti ai minimi storici tra Raiola e il Manchester United (altro club molto interessato) dopo la mancata cessione di Pogba.