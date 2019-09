Juventus, complicazioni per il trasferimento di Mandzukic in Qatar

Non è poi così scontato che vada in porto il trasferimento di Mario Mandzukic dalla Juventus a una delle formazioni qatariote interessate. È sfida infatti tra l’Al-Rayyan e l’Al-Gharafa per aggiudicarsi l’attaccante croato, la cui cessione però resta bloccata per due ragioni, stando alle ultime notizie di mercato: la prima riguarda il prezzo fissato dai bianconeri (10 milioni euro) perché le due società del Qatar vorrebbero puntare ad un indennizzo minimo; il secondo motivo concerne lo stipendio percepito dal centravanti ex Atletico Madrid, per cui serve trovare l’accordo. Lui vorrebbe 5 milioni di euro a stagione, le offerte finora non si avvicinano alla richiesta da parte del 33enne. Sembrava in estate destinato al Bayern Monaco, invece è rimasto, ma solo per poco: Paratici lo ha già ringraziato per il lavoro profuso negli anni…