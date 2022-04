Juventus, con Di Maria c’è più di un pour parler

Occasione a parametro zero per la Juventus

La Juventus crede che Angel Di Maria sia ancora leggero e scattante. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, l'argentino è nei piani della Juve anche perchè il club deve tornare a una sostenibilità economica e per farlo non può concedersi troppi “voli” sul mercato. Gli investimenti sono possibili - la sessione di gennaio lo conferma - ma devono essere su giocatori “futuribili”, almeno potenzialmente “rivendibili”, con ingaggi possibilmente contenuti e che comunque non superino il “tetto Vlahovic”, uno stipendio da 7 milioni l’anno. Questo è lo spartito, poi ci sono le improvvisazioni, come quella che ha portato a trasformare una sessione invernale prevista come ordinaria nel momento della rivoluzione del settore avanzato. Angel Di Maria di anni ne ha 34, di presenze in nazionale argentina 121, palmares lunghissimo. Al Paris Saint Germain ha giocato sette stagioni, con reciproca soddisfazione, il club francese ha un’opzione per rinnovargli il contratto di un’ulteriore annata, ma finora non l’ha esercitata, né sembra avere intenzione di farlo.