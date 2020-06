Juventus, conferme su Arthur: la svolta che fa sorridere i bianconeri

Arthur alla Juventus: ci siamo. Anche dai rumors che arrivano dalla Spagna risultano passi avanti nella trattativa da parte dei bianconeri con il Barcellona per il brasiliano.

La Juventus sarebbe ad un passo dal sì del calciatore blaugrana. La conferma arriva da Marca che spiega come per la prima volta dopo diverse settimane il calciatore abbia ammesso la possibilità di lasciare il club catalano e di negoziare con la Vecchia Signora.

L’accordo tra le parti andrebbe chiuso entro il 30 giugno data che permetterebbe alla società catalana di includere l’affare nell’anno contabile. Questa sarebbe la svolta che Paratici cercava per chiudere la trattativa. La scorsa settimana la dirigenza bianconera aveva messo sul piatto una cifra importante che, inizialmente, non era stata presa troppo in considerazione. Adesso, però, tutto è cambiato perché Arthur stesso ha svoltato dicendosi pronto ad una nuova avventura. Al giocare potrebbe essere offerto il doppio dell’ingaggio rispetto a quello attuale. Da capire, invece, a quanto ammonterà la somma per il cartellino che potrebbe vedere come noto l’inserimento di altri giocatori. Pjanic su tutti.

