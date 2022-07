Juventus, corsa a tre per il dopo De Ligt: i nomi

Movimenti di mercato possibili in caso di addio dell'olandese.

Redazione ITASportPress

Ore d'attesa per il mercato in uscita della Juventus. Il futuro di De Ligt è ancora un rebus con il Chelsea ma soprattutto il Bayern Monaco che sembrano essere pronte all'affondo decisivo. In modo particolare i bavaresi dovrebbero incontrare in queste ore i dirigenti bianconeri per presentare una prima offerta e capire quali siano i margini di manovra.

In tale ottica, la Vecchia Signora non vuole farsi trovare impreparata e, in caso di addio dell'olandese, avrebbe già bene in mente il sostituto. Kalidou Koulibaly resta l'obiettivo numero uno dei bianconeri ma attenzione anche ad altri nomi.

Infatti, se il centrale del Napoli non dovesse essere disponibile al trasferimento, si aprirebbero le porte per uno tra Presnel Kimpembe, che con l'eventuale arrivo di Skriniar al Psg sarebbe impiego di meno, e Nikola Milenkovic della Fiorentina. Meno in primo piano Gabriel dell'Arsenal. Le alternative non mancano ma occorre capire in tempo brevi cosa accadrà a De Ligt.