Juventus, Cristiano Ronaldo decisivo in campo e sul mercato: il rinforzo chiesto dal portoghese

Cristiano Ronaldo chiama, Angel Di Maria risponde? Sembra essere questa l’ultima novità di mercato in casa Juventus con il fuoriclasse portoghese che avrebbe “scelto” il prossimo rinforzo della Vecchia Signora. L’argentino del Psg potrebbe essere il partner ideale per CR7 nella prossima stagione.

Juventus, CR7 ‘chiama’ Di Maria

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto a gran voce l’innesto dell’ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid. L’esterno argentino, attualmente al Psg, potrebbe fare al caso dei bianconeri nonostante non rientri esattamente nei canoni dei calciatori che la Juventus vorrebbe andare a trattare.

Il classe 1988, esterno offensivo, è in scadenza nel 2021 con il Paris Saint-Germain e dopo aver giocato e vinto in Portogallo (con il Benfica), in Spagna (con il Real Madrid), in Inghilterra ( col Manchester United) e in Francia appunto col Psg, potrebbe provare finalmente l’esperienza della Serie A. La Juventus ci pensa anche se dovrà sfidare la concorrenza dell’Atletico Madrid che, secondo il portale spagnolo El Gol Digital, sarebbe l’altra candidata per prendere Di Maria. La chiave della futura possibile trattativa potrebbe essere Federico Bernardeschi, sacrificabile dalla Juventus e allo stesso tempo potenzialmente inseribile in una trattativa proprio con i Colchoneros.