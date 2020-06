Juventus, Cristiano Ronaldo in partenza? Ecco chi potrebbe arrivare dal Porto

Il matrimonio tra Cristiano Ronaldo e la Juventus potrebbe essere destinato a terminare. Il campione portoghese nelle ultime settimane ha mostrato segnali di insofferenza nei confronti di Sarri, e la mancata vittoria della Coppa italia non ha disteso gli animi.

CHAMPIONS LEAGUE IN BILICO?

Per Maurizio Sarri il finale di campionato non sarà semplice. Malgtado la sconfitta della Lazio e l’allungo in campionato, restano ancora tante partite da giocare, Champions League inclusa. Il mancato raggiungimento della coppa dalle grandi orecchie potrebbe sancire la definitiva rottura tra il tecnico e Cristiano Ronaldo, che vuole tentare nell’impresa di vincere la massima competizione europea per club con tre Società differenti.

IL SOSTITUTO DI CR7 ARRIVA DAL PORTOGALLO

Il team mercato, guidato da Fabio Paratici, nelle ultime settimane potrebbe aver iniziato a guardarsi intorno per cercare il sostituto del giocatore ex Real Madrid nel caso in cui dovesse esprimere il desiderio di partire. La soluzione arriva del Portogallo, paese in cui sta iniziando a muovere i primi grandi passi Fabio Silva, di proprietà del Porto. Destro naturale classe 2002, il giovane portoghese rappresenta un mix di tecnica e fisicità che a tanti addetti ai lavori ricordano le caratteristiche di CR7. La trattativa potrebbe essere in salita, vista la rinomata tendenza del Porto a sovrastimare i propri tesserati; d’altro canto la Juventus potrebbe decidere di fare uno sforzo per assicurarsi un giovane dal futuro assicurato.