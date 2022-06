Juventus, Cuadrado: “Mai rifiutato proposte di rinnovo. Ho rispetto del club”

In casa Juventus tiene banco la questione riguardante Juan Cuadrado. Per il laterale colombiano nel corso della stagione appena conclusa è scattato il rinnovo di contratto automatico a cinque milioni di euro netti a stagione grazie al raggiungimento di un numero di presenze precedentemente concordato. Il club bianconero, però, è al lavoro per contenere il monte ingaggi: si sperava infatti che il colombiano accettasse la proposta di rinnovo biennale a tre milioni di euro netti a stagione: ciò non è accaduto e, adesso, non è da escludere un suo addio dovesse arrivare una proposta interessante. Lo stesso giocatore colombiano ha fatto chiarezza sulla situazione. Questo il suo messaggio pubblicato nel suo account Twitter: