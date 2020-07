Juventus, dal Bayern Monaco un’opportunità per i bianconeri

La Juventus con l’arrivo di Arthur ha aggiunto alla propria rosa un tassello importante in vista della prossima stagione, ma adesso ha un piccolo vuoto nella zona mediana del campo anche se Sarri ha provato in questa stagione diversi elementi del suo ampio organico.

IL VUOTO

La partenza di Pjanic ha lasciato un vuoto all’interno del centrocampo bianconero. Arthur non è un mediano di ruolo, quanto più una mezzala di qualità, in grado di inserirsi e giocare la palla con i compagni; un candidato a sostituire il bosniaco potrebbe essere Bentancur, ma non possono essere affidati esclusivamente all’ex Boca Juniors le chiavi della regia bianconera. Il team di mercato juventino dunque è alla ricerca di giocatori in grado di dettare il tempo delle giocate e di dare solidità davanti alla difesa, e un calciatore di questo tipo potrebbe arrivare proprio dalla Germania.

L’OCCASIONE

L’occasione ideale per la Juventus arriva dalla Germania, con lo spagnolo Javi Martinez in partenza dal Bayern Monaco, secondo quanto riporta il giornale tedesco Waz. Il navigato giocatore è in grado di garantire solidità davanti alla difesa e una buona costruzione del gioco dal basso, caratteristiche che bene combaciano con quanto richiesto da Sarri per la squadra dell’anno prossimo, sempre più a sua immagine e somiglianza. L’atleta ha il contratto in scadenza nel 2021 e non dovrebbe essere difficile ottenere sconti dai bavaresi, sebbene la fila per acquisire le prestazioni dello spagnolo sia abbastanza lunga, con l’Athletic Bilbao già alla porte.