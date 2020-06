Juventus, dalla Spagna convinti: affondo per il top player con sgarbo al Real Madrid

La Juventus non perde di vista Ferran Torres in vista della prossima stagione. La Vecchia Signora pensa al mercato e dopo aver chiuso l’affare Arthur-Pjanic, eccola pronta a concludere un altro potenziale affare. Secondo quanto riferisce Radio Onda Cero, il club bianconero avrebbe già avviato la trattativa col Valencia per discutere del trasferimento del calciatore classe 2000.

Juventus: Ferran Torres si può

La dirigenza bianconera sarebbe molto attenta alle vicende relative al giocatore del club spagnolo che fin qui, in questa stagione, è stato autore di 6 gol e 7 assist in campionato. La Juventus pensa di trovare in Ferran Torres un colpo in prospettiva e vorrebbe fare l’investimento anticipando anche la concorrenza, su tutte quella del Real Madrid. Il calciatore è in scadenza di contratto a giugno 2021 e può dunque liberarsi per una cifra non eccessivamente alta, sicuramente lontana dai 100 milioni di euro della clausola rescissoria. Ad agevolare l’addio del calciatore, potrebbe essere anche il recente caos scoppiato in casa Valencia con il tecnico Celades che è stato esonerato a seguito delle dimissioni del ds Cesar Gomez.

