Juventus, dalla Spagna sicuri: 50 milioni in arrivo per un top player

La Juventus lavora sul mercato. Fabio Paratici e la dirigenza bianconera cercano le soluzioni migliori per rinforzare la squadra a disposizione di Maurizio Sarri. Mercato in entrata, ma anche in uscita. Modo migliore per mettere da parte un tesoretto per un grande colpo.

In tal senso, dalla Spagna sono sicuri: la Juventus potrebbe ricevere una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro per Emre Can. Secondo quanto riporta Sport, infatti, Barcellona e Paris Saint-Germain sarebbero molto interessate al centrocampista tedesco in rotta con il club bianconero. Non è un segreto che il classe 1994 non rientri nei piani di Sarri e le due potenze europee, viste anche le reciproche situazioni in mezzo al campo, potrebbero pensare di rinforzarsi facendo la spesa a Torino. Emre Can partirebbe subito con la possibilità di giocare la Champions League, vero motivo di rottura con la Juventus (il tedesco non era stato inserito nella lista dei calciatori bianconeri per la competizione).