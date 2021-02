Juventus, dalla Spagna sicuri: Pirlo vuole Varane

Raphael Varane, difensore centrale classe 1993 del Real Madrid e della nazionale francese campione del mondo, sarebbe il primo nome fatto da Andrea Pirlo alla dirigenza della Juventus per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Questa la bomba di mercato che arriva dalla Spagna dove in modo particolare Don Balon traccia la via della possibile operazione di mercato.

Varane obiettivo della Juventus di Pirlo

Stando alle indiscrezioni riportate da diversi media spagnoli, tra cui anche AS, il futuro di Varane al Real Madrid è davvero incerto. Il centrale francese, con un contratto in scadenza nel 2022, difficilmente rinnoverà con i blancos e starebbe pensando ad un’esperienza completamente nuova.

Secondo Don Balon, il nome del campione del mondo con la Francia è il primo della lista del tecnico della Juventsu Andrea Pirlo. Dal canto suo, il centrale non avrebbe problemi a dire di sì alla Vecchia Signora. Unico problema: la valutazione fatta dai blancos per il giocatore. Si parla di almeno 50 milioni di euro, cifra al momento ritenuta troppo alta dalla Juventus.