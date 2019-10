Juventus, De Ligt non convince: il Barcellona torna alla carica

Non un inizio di stagione semplice per Matthjis De Ligt. Il difensore della Juventus, prelevato in estate dall’Ajax, ha fatto un po’ di fatica ad adattarsi al campionato italiano, con prestazioni non sempre convincenti. Un rendimento che ha destato qualche perplessità anche in casa bianconera, con il Barcellona pronto ad approfittare della situazione.

TENTATIVO – Secondo quanto raccolto da Don Balon, i blaugrana avrebbero infatti intenzione di tornare alla carica per il giocatore, già cercato in estate prima del suo approdo a Torino. Gli spagnoli, da quanto trapela, potrebbero presentare un’offerta già a gennaio.