Juventus, deciso il destino di Higuain: ecco dove giocherà l’argentino

Mentre il campionato è attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, la Juventus sta già lavorando per il futuro. I bianconeri stanno monitorando non solamente eventuali mosse in entrata, ma anche in uscita. In particolare, la dirigenza starebbe esaminando la posizione di Gonzalo Higuain.

FUTURO – La Juventus avrebbe pensato di cedere l’argentino già all’inizio della prossima estate, ma il giocatore, da parte sua, avrebbe manifestato la volontà di restare un altro anno per poi fare rotta verso l’Argentina o gli Stati Uniti. Un desiderio che la Vecchia Signora sembrerebbe intenzionata a soddisfare.

