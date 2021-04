Juventus, deciso il futuro di Dybala

Paulo Dybala potrebbe tornare a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida contro il Napoli di mercoledì nel recupero della giornata di Serie A. Eppure, sono ancora tante le ombre sul suo futuro. La Joya bianconera è sul mercato, anche se non si esclude, in caso di offerte vantaggiose, la sua permanenza.

Il restare a Torino, però, prevede anche il rinnovo di contratto che, per ovvie ragioni, non potrà essere agli standard precedentemente richiesti dal calciatore. Come riporta calciomercato.com, infatti, la vecchia offerta fatta a Dybala dal patron Agnelli – 10 milioni netti bonus inclusi – ormai può considerarsi scaduta. Se la Joya vuole restare e rinnovare dovrà accettare le stesse condizioni accettate nel 2017. Una sorta di provocazione da parte della società che, sembra aver deciso le sorti del numero 10 bianconero…

Da capire se, almeno fino al termine della stagione, Dybala potrà ritrovare la verve degli anni passati in cui sembra essere non solo il presente ma anche il futuro della Vecchia Signora. Ora, difficile fare un pronostico.