Juventus, Depay grazie a… 3 milioni in più

I bianconeri potrebbero battere la concorrenza del Barcellona

Juventus-Depay , si può. La Vecchia Signora si è inserita con decisione nella corsa a Memphis Depay e avrebbe addirittura superato l’offerta del Barcellona . Come riporta il Corriere dello Sport, la sfida tra i due club per il giocatore in scadenza di contratto con il Lione sarebbe serratissima e potrebbe risolversi al fotofinish nelle ultime ore di mercato, sicuramente quando l'attaccante avrà concluso l'Europeo con la sua Olanda.

Da quanto si apprende, la Juve avrebbe offerto all’olandese un ingaggio da 8 milioni di euro per 3 anni, 3 milioni in più rispetto alla proposta dei catalani che in questo momento avrebbero problemi finanziari che le impediscono di essere totalmente libera nelle operazioni di mercato. In ogni caso, il Barcellona con Koeman, ex CT proprio di Depay negli Oranje, potrebbe presto fare una nuova mossa e rovesciare l’attuale situazione. Una cosa è certa, al momento è corsa a due per il classe 1994.