Juventus, doppio colpo: tutto fatto per due giovani promesse. Una arriva dal Manchester United

La Juventus si prepara a mettere a segno un doppio colpo: secondo i media inglesi, il club bianconero avrebbe messo sul piatto una super offerta da 40 mila euro a settimana per strappare il ventenne olandese Tahith Chong al Manchester United. Ma non solo: ecco in arrivo anche il terzino 17enne del Nantes Jean-Claude Ntenda.

Secondo il Sun, la Juventus sarebbe vicinissimo a strappare Tahith Chong, 20 anni, al Manchester United con un’offerta al giocatore da 35 mila sterline a settimana. Il club bianconero, non è un mistero, segue l’ala olandese in scadenza di contratto da tempo. Ma la vera novità è rappresentata dal 17enne Jean-Claude Ntenda, terzino sinistro del Nantes, già nazionale francese. La Juventus ha trovato in Francia un giocatore di prospettiva e secondo RMC potrebbe sbarcaregià oggi per le visite mediche. Il classe 2002, ex attaccante trasformato in terzino, è destinato, per il momento, alla Primavera bianconera.