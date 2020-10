Juventus, doppio sacrificio per prendere Chiesa ma il problema è… Douglas Costa

Federico Chiesa obiettivo numero uno della Juventus. L’esterno della Fiorentina è senza dubbio il nome in cima alla lista dei desideri della squadra di Pirlo ma per strapparlo alla Viola serve uno sforzo economico e non solo. Se nelle ultime ore si è parlato dell’addio di Douglas Costa per arrivare all’italiano, qualcosa sembra essere cambiato. La Vecchia Signora ha preso atto della volontà dell’esterno brasiliano di non andare via e per questo si sta adoperando per una contromossa, anche molto sofferta.

Juventus, doppio sacrificio per prendere Chiesa

Da quanto si apprende dalle indiscrezioni recenti di calciomercato, la Juventus potrebbe dare l’assalto a Federico Chiesa nel breve periodo a patto che prima vi siano due uscite. Detto di Douglas Costa e della sua volontà di non andare via da Torino, i bianconeri avrebbero deciso di cedere altri due calciatori: Rugani e De Sciglio.

Sono i due difensori i giocatori destinati a partire. Da capire verso quale direzione. Per il centrale è forte l’ipotesi Premier League mentre per il terzino la pista Psg sembra quella più attuabile. Dalle cessioni dei due, la Juventus spera di ricavare (e risparmiare sull’ingaggio) in modo da poter affondare il colpo per Chiesa. Le ultime ore di calciomercato saranno decisive.