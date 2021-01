Ill ds bianconero Fabio Paratici ha parlato del possibile acquisto di un quarto attaccante da mettere a disposizione di Andrea Pirlo: “Come ho detto altre volte noi aspettiamo e ci guardiamo in giro. Non crediamo di avere particolarmente bisogno, siamo al completo e se poi capiterà l’occasione la coglieremo. Ma in questo momento aspettiamo e pensiamo di avere una rosa competitiva. Non abbiamo fretta di fare nulla”.