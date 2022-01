Juventus, due cessioni e due acquisti ufficializzati

Molto attivo il club bianconero in questa sessione invernale

La Juventus ha ufficializzato le cessioni di Bentancur e Kulusevski al Tottenham. Il centrocampista uruguaiano si trasferisce a titolo definitivo, in un'operazione da 19 milioni più 6 di bonus. Lo svedese si trasferisce a Londra in prestito fino a giugno 2023 per 10 milioni di euro, con diritto di riscatto e obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 35 milioni di euro. Il Borussia Monchengladbach ha ufficializzato il passaggio di Denis Zakaria alla Juventus: "Entrambe le società hanno raggiunto l'accordo sul trasferimento con effetto immediato, lo svizzero ha completato questa mattina le visite mediche sportive a Torino". I bianconeri mettono a segno un altro colpo, questa volta in prospettiva futura. Federico Gatti ha firmato il contratto che lo legherà alla Juve fino al 2026. Affare da 10 milioni di euro complessivi. Il difensore classe 1998 resterà a Frosinone fino a giugno