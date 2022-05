Juventus, due grandi nomi del mirino ma Mourinho ne blocca uno

I bianconeri sono pronti a rinforzare l'attacco dopo la partenza di Dybala

La Juventus dopo aver chiuso la stagione a zero titoli, programma il rilancio che passa dalle strategie di mercato. La dirigenza bianconera ha due obiettivi definiti che sono Raspadori e Zaniolo. Quest'ultimo con il gol decisivo al Feyenoord in finale di Conference League, costa molto di più adesso. La Juve valuta entrambi, non è un mistero, ma al momento mette in pole il neroverde ma si cercherà di spingere anche sul 22 della Roma. Convincere Nicolò non è certo un problema, la questione al momento è portare alla Roma un’offerta importante. Un’offerta che non comprenda calciatori, come invece è nell’idea di partenza della Juve. Una proposta così importante non sembra all’ordine del giorno e allora salgono le possibilità che, se non arriveranno altre offerte da club top, la Roma strappi un rinnovo. Ieri sera le parole di Mourinho dopo la conquista della Conference League potrebbero allontanare il giallorosso da Torino visto che il portoghese ha sottolineato che il progetto deve essere migliorato e la conferma di Zaniolo è ritenuta un punto fermo dallo Special One.