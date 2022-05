Juventus, due hanno la valigia in mano

Il club bianconero pensa già alla prossima stagione

La Juventus che ha chiuso a zero titoli ha necessità di intervenire sul mercato. Negli ultimi giorni sono tornati d’attualità gli incroci con il Psg. Il divorzio con il Leonardo ha fatto naufragare le chance di un ritorno a Parigi di Moise Kean. L’attaccante è in prestito dall’Everton e a fine stagione è previsto il riscatto obbligatorio per 28 milioni di euro. Ed è difficile credere che a Parigi accettino di rilevare quest’onere. Il ritorno alla base di Pogba, riempie gli spazi a centrocampo dal punto di vista numerico. A tal proposito, va ricordato che il brasiliano Arthur ha chiesto di poter trovare più spazi, ma l’Arsenal non si è più rifatto vivo dopo le avance dello scorso gennaio. E anche il gallese Aaron Ramsey, di rientro dal prestito ai Rangers di Glasgow, fatica ad accettare l’idea di una risoluzione. Il calciatore viene da un anno assai deludente che si è chiuso nel peggiore dei modi con il rigore fallito nella finale di Europa League contro l'Eintracht. I dirigenti juventini dovranno trovare una soluzione ma sia Arthur che Ramsey hanno la valigia sul letto.