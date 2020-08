Juventus, Dybala blindato da Pirlo ma non dalla società: il rinnovo non arriva e…

La Juventus pensa alla prossima stagione. Tra l’arrivo del nuovo allenatore e gli affari di mercato, resta però da sciogliere un nodo importante: il futuro di Paulo Dybala. Blindato da Pirlo, ma ancora non del tutto certo di rimanere a Torino.

Dybala: problemi sul rinnovo

Dybala non è sul mercato ma non per questo il suo futuro è al 100% a tinte bianconere. Soprattutto se non si risolve la grana legata al rinnovo di contratto che, ancora, tarda ad arrivare. L’attuale accordo tra la Juventus e il giocatore scade nel 2022 e il rischio è quello che si arrivi alla prossima stagione con l’argentino che sarebbe libero di accordarsi a parametro zero con altre squadre.

Se il tecnico Pirlo lo ha blindato, lo stesso non può essere detto della società. Qualche passo di intesa si è già visto, con la Joya che si è presentata alla Continassa più motivata che mai ma sempre in attesa della chiamata del club per quel rinnovo, alle sue condizioni, che deve essere messo nero su bianco…

