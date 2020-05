Juventus, Dybala: “Mi piacerebbe giocare ancora con Pogba in futuro”

Paulo Dybala e Paul Pogba hanno incrociato la loro carriera solamente per una stagione. Nel 2015/16 entrambi diedero un contributo importante per la conquista del quinto scudetto consecutivo del nuovo ciclo della Juventus. Eppure la Joya spera di poter tornare a giocare con il centrocampista francese, ora al Manchester United. L’attaccante bianconero ha acceso l’entusiasmo dei tifosi con una dichiarazione rilasciata alla Uefa nel corso di un’intervista: “Ho avuto la possibilità di condividere grandi cose con Pogba e spero di poterle ripetere un giorno. Lo ammiro come persona e e ancora di più come calciatore”. Il ritorno a Torino di Pogba è un affare impossibile o si rivelerà una chimera?