Juventus, Dybala non è incedibile: possibile uno scambio con un top club inglese

Da sei stagioni il binomio è stato indissolubile. Paulo Dybala si è affermato al grande pubblico internazionale grazie alla Juventus che ha puntato su di lui. Ma al tempo stesso anche i bianconeri devono molto al fantasista argentino, con cui hanno vinto sei scudetti, tre Coppe Italia e sfiorato la vittoria finale in Champions League nel 2017. Tuttavia ora il legame potrebbe rompersi, favorendo un clamoroso divorzio.

IDEA

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Dybala non ha ancora rinnovato e, in caso di mancato accordo, la Juventus potrebbe decidere di metterlo sul mercato. Anzi, lo inserirebbe in un clamoroso scambio con il Manchester United. L’obiettivo sarebbe quello di riavere a disposizione Paul Pogba che non è convinto di continuare con i Red Devils.