Juventus, Dybala pedina di scambio con una vecchia conoscenza… dell’Inter

Ultime tappe della stagione, poi sarà ancora calciomercato. Ecco perché i rumors si fanno sempre più insistenti specie per le big italiane. In modo particolare in casa Juventus dove tiene banco il futuro di Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero non è sicuramente reduce da un periodo esaltante e l’addio sembra essere molto probabile.

In tal senso secondo diversi media tra cui Repubblica, la dirigenza della Vecchia Signora starebbe pensando ad uno scambio molto importante con un bomber del Psg, nonché vecchia conoscenza della Serie A: Mauro Icardi. Il nome del bomber ex Inter era già stato accostato un anno fa al club di Torino ma questa volta le cose potrebbero andare diversamente. Il rinnovo di contratto congelato della Joya fa pensare ad un addio. Anche in casa parigina, i rumors che vorrebbero Icardi sacrificabile si susseguono.

La Juventus ci pensa. Lo scambio Dybala-Icardi è più che possibile…