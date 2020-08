Juventus, Dybala può essere ceduto: la maxi trattativa pensata dal club

“Un big esce e uno entra”. Sarebbe questa la possibile strategia della Juventus per il prossimo mercato. Non solo il nome di Cristiano Ronaldo tra quelli in partenza. I rumors, adesso, coinvolgono anche Paulo Dybala.

Juventus: Dybala per Pogba

Secondo Tuttosport la clamorosa suggestione delle ultime ore che vedrebbe l’addio di Dybala e l’ingresso di Pogba potrebbe anche diventare realtà. Pirlo accoglierebbe a braccia aperte il centrocampista e lo stesso farebbero in casa Red Devils per la Joya. Il nome del 10 argentino, però, è accostato anche al Real Madrid e, in quel caso, l’affare vedrebbe coinvolto anche Isco o Asensio, nomi che piacciono al nuovo allenatore bianconero.

Suggestioni e ipotesi ma qualcosa in casa Juventus accadrà. La sensazione è che tra un rumors e un altro, qualcosa di vero ci sia..