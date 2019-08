Juventus, Dybala verso il Tottenham: accordo in vista sulla base di 70 milioni di euro

Altro che Paris Saint-Germain, Paulo Dybala potrebbe finire in Premier League al Tottenham. L’attaccante argentino della Juventus, da qualche giorno tornato a Torino dopo le fatiche della Copa America, sarebbe dunque in procinto di vestire la maglia degli Spurs, finalisti nell’ultima edizione della Champions League. Fra i due club si parla di un’intesa di massima che si aggira intorno ai 70 milioni di euro, ma serve stringere un accordo anche con il giocatore stesso, sempre più lontano dalla permanenza in bianconero. Dovrà però decidersi in fretta, in quanto il mercato in Inghilterra chiuderà fra meno di 48 ore (nel weekend vi sarà già la prima giornata del nuovo campionato). Insomma, saranno ore caldissime per il futuro della Joya. L’ex Palermo è arrivato a Torino nell’estate del 2015 e in maglia Juve ha totalizzato, in quattro stagioni, 78 gol in 182 presenze (tutte le competizioni).