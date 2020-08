Juventus, Dzeko è più vicino: l’assist arriva da un ex bianconero

I tempi sembrano maturi per la Juventus. I bianconeri sono pronti a sferrare l’assalto per Edin Dzeko. Forse potrebbe essere la spallata decisiva per abbattere la resistenza della Roma, poco propensa a lasciar partire il proprio numero 9. La Vecchia Signora, dal canto suo, vuole chiudere rapidamente la trattativa per permettere al nuovo allenatore Andrea Pirlo di lavorare con l’attaccante bosniaco, gran colpo di mercato per il reparto avanzato dei campioni d’Italia in carica.

Un supporto deciso alla Juve in questa trattativa potrebbe arrivare da un ex bianconero. Infatti, secondo Tuttosport, la Roma potrebbe acquistare Mario Mandzukic: l’attaccante croato, di ritorno dall’esperienza in Qatar, andrebbe a rimpiazzare Dzeko, fornendo esperienza e qualità ai giallorossi. Nel frattempo la Roma lavora per sbloccare l’affare Milik con il Napoli. Operazioni che agevolerebbero il passaggio di Dzeko alla Juve.